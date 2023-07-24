Правительство не поддержало проект об информировании о страховании высоких рисков в поездках по РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Правительство вынесло отрицательный отзыв на депутатский законопроект, по которому туроператоры, при продаже гражданам туров для поездок по маршрутам с повышенными рисками, обязаны будут информировать о возможности эти риски застраховать.

Документ (№319616-8) был внесен в парламент в конце марта.

Согласно проекту закона, туроператоры и турагенты при заключении договора о продаже туристического продукта, в том числе при путешествии по территории РФ, обязаны информировать туристов о возможности приобрести за отдельную плату страховую услугу по добровольному страхованию рисков, связанных с совершением путешествия и не покрываемых финансовым обеспечением ответственности туроператора. То есть когда негативное событие не связано с ответственностью туроператора.

В законопроект также была включена норма о праве туриста отказаться от приобретения дополнительной страховой защиты.

В отзыве правительства на документ говорится, что согласно статье 11 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" на территории РФ отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий не допускается.

"Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно, и отказ в ее оказании также не допускается", - уточняют в правительстве. Кабинет министров считает предлагаемые законопроектом нормы избыточными. "На основании изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект", - говорится в отзыве.