Минтранс предложит законодательно упростить регистрацию морских судов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минтранс хочет упростить госрегистрацию морских судов, сообщил на заседании президиума думской фракции "Единая Россия" министр транспорта Виталий Савельев.

"В наших ближайших планах внести в законодательство изменения, предусматривающие государственную поддержку судостроения и судоходства, а также упрощение государственной регистрации морских судов внутреннего и смешанного плавания", - сказал он.

Как уточнил журналистам замминистра транспорта Александр Пошивай, речь идет о продлении международных правил.

"В 2027 году у нас заканчиваются правила действия международного реестра судов и, соответственно, мы заранее должны его продлить для того, чтобы те суда, которые были зарегистрированы также продолжали пользоваться теми льготами, которыми пользуются в настоящий момент", - объяснил он.