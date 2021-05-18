Депутаты разрешили засекречивать данные о владельцах морских судов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) , которая позволит не предоставлять третьим лицам данные из реестра судов по просьбе судовладельцев.

Сейчас реестры судов открыты. Действующая статья 50 КТМ предусматривает, что любой желающий может получить из реестра выписку за определенную плату, которую устанавливает правительство.

Депутаты-единороссы Виктор Дерябкин и Владимир Синяговский в начале мая внесли в Думу поправки к законопроекту № 769222-7. Они убирают из статьи 50 упоминание о том, что реестры судов являются открытыми, и дополняют нормой, по которой информация о правах физлиц, компаний и ИП на морское или речное судно включается в выписку только при наличии на то их согласия.

При этом органам госвласти или отдельным лицам, в случаях, установленных законом, будет дано право на получение информации из реестров судов без оплаты и ограничений.

В России существует шесть реестров судов: государственный судовой реестр, реестр маломерных судов, бербоут-чартерный реестр, российский международный реестр судов, российский открытый реестр судов и реестр строящихся судов. Выписка из реестра судов выдается в срок не более трех рабочих дней после получения запроса и подлежит централизованному учету в информационной системе, включая сведения о лице, получившем выписку на судно.

Выписка из реестра судов содержит сведения о судне: название, бортовой номер, порт регистрации, год постройки, тип судна, валовая вместимость судна. Выписка также содержит информацию о его правообладателе: в отношении компаний - наименование и местонахождение согласно месту государственной регистрации, в отношении физических лиц - Ф.И.О. (но только при условии подписания правообладателем согласия на обработку персональных данных). Также в выписке указываются ограничения и обременения, наложенные на судно.