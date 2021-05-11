Поправки о засекречивании владельцев морских и речных судов прошли II чтение

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит в Кодекс торгового мореплавания ограничение на предоставление данных из реестра морских и речных судов. Поправки позволят закрывать информацию о правах на судно по просьбе его владельцев.

Поправки ко второму чтению правительственного законопроекта №769222-7 внесли депутаты от "Единой России" Виктор Дерябкин и Владимир Синяговский.

Действующая статья 50 Кодекса торгового мореплавания (КТМ) предусматривает, что реестры судов являются открытыми для всех, что желает получить содержащуюся в них информации. Заинтересованные лица могут получить выписку из реестров судов за плату по тарифу, который определяет правительство.

Единороссы предложили убрать из статьи упоминание о том, что реестры судов являются открытыми, и дополнить ее нормой, по которой информация о правах физлиц, компаний и ИП на судно включается в выписку только при наличии на то их согласия.

"Информация, содержащая сведения о правах физических и (или) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении судов, включается в выписку из реестров судов при наличии согласия этих физических и (или) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится теперь в законопроекте.

Органы госвласти, а также иные лица в случаях, установленных законом, имеют право на получение информации из реестров судов без оплаты и ограничений, уточняется в документе.

В России существует шесть реестров судов: государственный судовой реестр, реестр маломерных судов, бербоут-чартерный реестр, российский международный реестр судов, российский открытый реестр судов и реестр строящихся судов. Выписка из реестра судов выдается в срок не более трех рабочих дней после получения запроса и подлежит централизованному учету в информационной системе, включая сведения о лице, получившем выписку на судно.

Выписка из реестра судов содержит сведения о судне: название, бортовой номер, порт регистрации, год постройки, тип судна, валовая вместимость судна. Также в ней есть данные о правообладателе суднаа: в отношении компаний - наименование и местонахождение по месту государственной регистрации, в отношении физических лиц - фамилия, имя и отчество (но только при условии подписания правообладателем согласия на обработку персональных данных). Также в выписке указываются ограничения и обременения, наложенные на судно.