Патрушев обвинили спецслужбы США и украинские группировки в хакерских атаках на РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что хакерские атаки на информационную инфраструктуру Россию осуществляются американскими спецслужбами и украинскими группировками.

"Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на встрече с коллегами по БРИКС в понедельник.

"К таким атакам активно привлекаются американскими спецслужбами украинские хакерские группировки", - заявил он.

По данным Патрушева, главной целью кибератак являются объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, крупные промышленные предприятия и сайты госуслуг.