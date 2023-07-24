Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Депутаты решили изменить правила сброса сточных вод для компаний

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности на заседании в понедельник одобрил поправки в Водный кодекс, которые снимают ограничения на сброс компаниями сточных вод во вторые и третьи зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Поправки были внесены главой комитета депутатом Сергеем Гавриловым и депутатом от Краснодарского края Дмитрием Ламейкиным в законопроект (№555658-6).

Сейчас согласно части 3 ст. 44 Водного кодекса запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные во всех трех границах зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Внесенные поправки уточняют, что сброс запрещен только в первом поясе зон санитарной охраны. Кроме того, сейчас запрещен сброс сточных вод в первой и второй зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, внесенные поправки запрещают сброс только в первой зоне.

В поправках уточняется, что сброс очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные во втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, во второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, допускается при условии оборудования объектов, осуществляющих такой сброс, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также при условии соответствия качества сточных, в том числе дренажных, вод требованиям Водного кодекса и законодательству в области охраны окружающей среды.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно СанПиН (2.1.4.1110-02) ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 24 июля

Подготовлен проект указа о выплате 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего в ходе СВО ребёнка

Подготовлен проект указа о выплате 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего в ходе СВО ребёнка

Путин подписал закон о запрете смены пола

Апелляционный суд 31 июля рассмотрит жалобу на приговор Кара-Мурзе за госизмену

Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста в двух чтениях 25 июля

Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста в двух чтениях 25 июля

Президент РФ подписал законы, касающиеся иноагентов

Президент РФ подписал законы, касающиеся иноагентов

Мантуров сообщил о многократном увеличении поставок боеприпасов для армии РФ

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволю продлили домашний арест до 25 августа

В Думе скорректировали законопроект о штрафах для граждан за неявку в военкоматы

В Думе скорректировали законопроект о штрафах для граждан за неявку в военкоматы
Атака беспилотников на Москву

В Кремле сообщили о напряженной круглосуточной работе по обеспечению безопасности регионов

В Кремле сообщили о напряженной круглосуточной работе по обеспечению безопасности регионов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });