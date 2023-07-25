Путин заявил о необходимости системной работы по расследованию терактов против граждан РФ

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин потребовал продолжать в новых регионах РФ системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов.

"Работать следователем - значит быть на стороне Закона и справедливости (...) Именно так работают сейчас органы предварительного следствия в новых регионах нашей страны - в Новороссии и Донбассе, способствуют их интеграции в единое правовое пространство России, защищают конституционный порядок и законность. Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

Путин выразил уверенность в том, что сотрудники следственных органов понимают важность этой задачи, равно как и других ключевых направлений деятельности, связанных с расследованием преступлений против жизни, здоровья граждан, собственности, государственных и общественных интересов.