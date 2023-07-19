В Кремле не ждут реакции Запада на теракт на Крымском мосту

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что реакции Запада на недавний теракт на Крымском мосту не последует, страны НАТО будут и дальше закрывать глаза на подобные действия.

"Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые устраивает киевский режим в нашей стране (...) Это не новость, это было и раньше, так будет и дальше. Мы это прекрасно понимаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отсутствие реакции Запада на подрыв Крымского моста и гибель в результате ЧП двух россиян.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Была повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.