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Программа скидок на автокредиты для семей с детьми запущена на Дальнем Востоке

Программа скидок на автокредиты для семей с детьми запущена на Дальнем Востоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Программа льготных автокредитов для семей с детьми запускается на Дальнем Востоке с понедельника, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"С сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока", - сказал он на совещании главы правительства с вице-премьерами в понедельник.

Вопрос льготного автокредитования для дальневосточных многодетных семей ранее поручал проработать Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Чукотский автономный округ.

Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, господдержкой в рамках запущенной автокредитной программы смогут воспользоваться все семьи с детьми, приобретающие автомобиль отечественного производства на территории субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

По условиям программ льготного автокредитования базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту для жителей ДФО составляет 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). По программе можно купить в кредит автомобили c ДВС стоимостью до 2 млн руб., произведенные в РФ в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и набравшие не менее 1,6 тыс. баллов за локализацию в соответствии с постановлением №719. Сегодня это, в частности, все модели Lada, а также машины УАЗа и ГАЗа (полной массой до 3,5 т).

С учетом принятого решения на Дальнем Востоке программа с 15 января действует для следующих категорий граждан: семьи с детьми, медицинские работники, работники сферы образования, участники специальной военной операции и члены их семей, а также граждане с инвалидностью.

Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 35% (но не более 925 тыс. руб.). Под условия программы подпадают все модели Evolute, а также электромобиль "Москвич 3е", отмечают в Минпромторге.

Как сообщалось, совокупный объем субсидий из федерального бюджета на компенсацию скидок в рамках программ льготного автокредитования в РФ на 2024 год предусмотрен в объеме более 17 млрд руб.

В Минпромторге "Интерфаксу" уточнили, что скидочная автокредитная программа пока перезапущена только на Дальнем Востоке и в анонсированном в понедельник виде.

Денис Мантуров Минпромторг РФ Дальний Восток Владимир Путин
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