Впервые за 14 лет сменился гендиректор вертолетной авиакомпании "Ямал"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор ООО "Авиационная компания "Ямал" (вертолетный перевозчик) Валерий Озерной покинул свой пост.

По данным ЕГРЮЛ, новым гендиректором с 24 июля назначен Денис Величко.

В авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что Величко ранее занимал должность летного директора. Озерной же остался в АК "Ямал" в качестве советника генерального директора.

Озерной возглавлял авиакомпанию с мая 2009 года.

Авиакомпания осуществляет деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края.

Как сообщалось, на конец 2022 года вертолетный парк авиакомпании состоял из 56 воздушных судов: 16 Ми-8МТВ (из них три в аренде) и 40 Ми-8Т (из них восемь в аренде).

По данным ЕГРЮЛ, Озерному принадлежит 0,09% "Авиационной компании "Ямал", остальными 99,91% в ООО владеет экс-глава АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" Василий Крюк.