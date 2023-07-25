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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Песков сообщил, что Лукашенко посещал Петербург без цели достичь каких-то договоренностей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии на встрече в Петербурге "сверили часы" и обменялись мнениями по текущей повестке, цели достижения каких-либо договоренностей у них не стояло, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Встреча была для сверки часов, для обмена мнениями. (...) Не было цели достигнуть каких-то договоренностей. Здесь именно в рамках очень тесных и регулярных отношений президенты, что называется, синхронизируют свою позицию, "сверяют часы", - сказал он на брифинге.

По его словам, "перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз встретились в Санкт-Петербурге".

"Именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран - все это, конечно, фигурировало на повестке дня", - объяснил Песков.

Александр Лукашенко 22 июля прибыл в Петербург для встречи с Владимиром Путиным. 23 июля они провели переговоры в Стрельне и посетили Кронштадт. 24 июля - посетили остров Валаам.

Вагнер Александр Лукашенко Дмитрий Песков Петербург Белоруссия Стрельна Валаам
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