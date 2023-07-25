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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Принят закон о цифровой системе учета племенных ресурсов в АПК

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о создании с 1 марта 2026 года федеральной государственной информационно-аналитической системы (ФГИАС) племенных ресурсов.

Поправки (№316685-8) в закон о племенном животноводстве правительство внесло в парламент в марте.

Согласно принятому закону, система создается для обеспечения регистрации и учета племенных животных и племенных стад, племенных хозяйств и выданных разрешений на импорт племенной продукции, а также для анализа и обработки предоставленных в систему сведений.

Заказчиком и оператором системы будет Минсельхоз.

Доступ к сведениям, содержащимся в системе, будет предоставляться органам государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юридического лица или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области племенного животноводства, без взимания платы, а внесение сведений о племенных животных – в обязательном порядке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, стоимость внедрения системы - 100 млн руб., финансирование будет произведено в рамках ведомственной программы цифровой трансформации Минсельхоза России на 2023-2025 гг. за счет бюджетных ассигнований.

Как сообщал ранее Минсельхоз, документ направлен на использование современных методов селекции, оптимизацию процессов, связанных с услугами в области племенного животноводства, а также на повышение эффективности господдержки развития собственной конкурентоспособной базы генетических ресурсов.

Госдума Минсельхоз
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