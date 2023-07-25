Депутаты приняли поправки о требованиях к владельцам новостных агрегаторов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла поправки, вводящие требования к владельцам новостных агрегаторов иметь более 50% российского контроля в структуре управления.

Поправки также вводят обязанность для госведомств пользоваться только российскими провайдерами хостинга, а также вводят запрет на использование принадлежащих иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам информационные системы и программы для электронных вычислительных машин в интернете.

Поправки внесены депутатом Антоном Горелкиным ко второму чтению проекта закона (№570420-7), который был внесен ещё в прошлом, VII созыве Госдумы.

Так, согласно поправкам, владельцем новостного агрегатора может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо.

При этом российским юридическим лицом будет считаться юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации, или субъекта РФ, или муниципального образования, или гражданина РФ, не имеющего гражданства другого государства, или контролируемых ими совместно или по отдельности лиц.

Согласно поправкам, под контролем понимается возможность определять решения, принимаемые российским юридическим лицом "в силу наличия права прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал данного юридического лица".

В поправках уточняется, что такой подход осуществляется, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Другая поправка предусматривает обязанность для операторов государственных, муниципальных информационных систем, а также для информационных систем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений при эксплуатации информационных систем использовать вычислительные мощности провайдера хостинга, являющегося российским юридическим лицом, то есть имеющим право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал данного юрлица.

Также операторы государственных и муниципальных систем, согласно поправкам, будут не вправе использовать принадлежащие иностранным юрлицам или иностранным гражданам информационные системы или программы для электронных вычислительных машин, функционирование которых осуществляется посредством сети "Интернет", за исключением случаев, установленных правительством РФ.