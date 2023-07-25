Проект об освобождении некредитных организаций от отчетности по МСФО принят в I чтении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает ряд участников финансового рынка РФ от составления финансовой отчетности по МСФО, а также снижает документарную нагрузку.

Документ (№10308-8) был внесен в парламент группой депутатов в феврале.

Законопроект предлагает освободить от отчетности по МСФО некредитные финансовые организации, небанковские кредитные организации (за исключением центрального контрагента и центрального депозитария).

Кроме того, законопроект наделяет компании правом отказывать заинтересованным лицам в предоставлении копий различных документов, например, годовой отчетности и аудиторского заключения к ней, если они есть в публичном доступе. Для этого предлагается внести коррективы в закон "О рынке ценных бумаг".

Организатор торговли освобождается от осуществления резервного копирования информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов, в те дни, когда торги не проводятся.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.