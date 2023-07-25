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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Судно "Михаил Сомов" село на мель в Баренцевом море

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель в Баренцевом море в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Архангельской области.

"Поступило сообщение, что экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель в Баренцевом море между Комсомольскими островами и Землей Вильчека <...> Угрозы затопления нет, разлива топлива тоже нет", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что экипаж судна осматривает его на наличие повреждений. На борту находится 91 человек.

По словам собеседника агентства, судно принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщал в своем телеграм-канале, что 4 июля в экспедицию отправилось судно "Михаил Сомов". Планировалось, что в арктическом путешествии команда проведет 33 дня.

Экспедиция проходит в рамках проекта "Арктический плавучий университет".

Баренцево море
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