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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Минздрав не ждет серьезного роста цен на глицерин из-за повышения ввозной пошлины

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Повышение ввозных пошлин на очищенный глицерин вряд ли существенно повлияет на цену производимой в России продукции, так как большинство производителей таких лекарств используют отечественное вещество, заявили в Минздраве.

"По нашим данным, большая часть производителей использует отечественный глицерин. В этой связи повышение вряд ли окажет существенное влияние на цену конечной продукции", - сообщила пресс-служба ведомства.

Минздрав подчеркнул, что повышение пошлины не носит запретительного характера и позволит сохранить широкий ассортимент и возможность выбора для покупателей.

Ранее Минэкономразвития сообщило о повышении ввозных пошлин на очищенный глицерин - с 5% до 35%. Это решение правительство приняло в рамках комплекса ответных мер на действия со стороны недружественных стран. Меры вступают в силу через 7 календарных дней с даты опубликования постановления и будут действовать до конца 2023 года.

Минздрав Минэкономразвития
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