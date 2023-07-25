Что произошло за день: вторник, 25 июля

Повышение призывного возраста, нежелательный "Дождь", повышение пошлины на вина недружественных стран

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года. Поэтапного повышения призывного возраста документ не предусматривает. В нижней палате парламента пояснили, что это решение связано с демографической ситуацией в РФ, нацелено на обеспечение стабильного числа призывников. Валентина Матвиенко пообещала, что сенаторы одобрят расширение призывного возраста.

- Филиалы телеканала "Дождь" (признан иноагентом) признаны нежелательными в России. Речь идет о латвийском и нидерландском филиалах.

- Российские военные отразили атаку украинских морских дронов на корабль в Черном море. В Минобороны РФ сообщили, что оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены, корабль "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач.

- Дума приняла поправку о запрете регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты. Согласно поправке, для регистрации на российских сайтах пользователю нужно будет предоставить российский телефонный номер или электронную почту, либо данные "Госуслуг".

- Россия запрещает ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Принятое в рамках ответа на действия со стороны недружественных стран решение будет действовать до конца 2023 года. В рамках этих же мер кабмин РФ повысил пошлины на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20%.

- Глава МИД КНР Цинь Ган отправлен в отставку. На этот пост назначен Ван И, который ранее уже занимал должность министра иностранных дел Китая. Также стало известно, что новым главой Народного банка Китая назначен Пань Гуншэн, занимавший ранее пост зампредседателя. Он сменит И Гана, который достиг пенсионного возраста - 65 лет.