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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Военно-морской парад пройдет 30 июля в Петербурге

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился провести 30 июля 2023 года, в День ВМФ, главный военно-морской парад.

В соответствии с указом президента, парад по традиции состоится в Санкт-Петербурге.

В 22:30, согласно указу, в Санкт-Петербурге прозвучит артиллерийский салют.

Военно-морской парад, как говорится в документе, состоится "в ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества".

Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Санкт-Петербург ВМФ
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