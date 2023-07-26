Военно-морской парад пройдет 30 июля в Петербурге
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился провести 30 июля 2023 года, в День ВМФ, главный военно-морской парад.
В соответствии с указом президента, парад по традиции состоится в Санкт-Петербурге.
В 22:30, согласно указу, в Санкт-Петербурге прозвучит артиллерийский салют.
Военно-морской парад, как говорится в документе, состоится "в ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества".
Указ президента опубликован на портале правовой информации.