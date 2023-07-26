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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Суд приговорил диверсанта к 22 годам колонии за подрыв поезда в Брянской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил Сергея Белавина к 22 годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей и с ограничением свободы на два года по обвинению в подрыве поезда в Брянской области год назад, сообщили в Генпрокуратуре России в среду.

Белавин признан виновным в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения для получения практических умений и навыков обращения с взрывными устройствами (ст. 205.3 УК РФ),незаконном обороте взрывных устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывных устройств, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

В суде установлено, что в 2019 году "на Украине Белавин за денежное вознаграждение был вовлечен представителями главного управления разведки Минобороны Украины и других вооруженных формирований в организованную группу для террористической деятельности в России".

С 2020 года по 2021 год в Киеве и Киевской области Белавин прошел подготовку, получив знания и навыки обращения со взрывчаткой. В соответствии с заранее разработанным планом соучастники поместили в тайник в Брянской области взрывные устройства и комплектующие.

"В июне 2022 года Белавин прибыл в Россию и забрал взрывчатку из тайника. Он изготовил взрывное устройство, которое заложил на 153 км перегона станций "Песчаники - Робчик" Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области и в момент приближения грузового поезда 9 июля 2022 года совершил подрыв", - отмечается в документе.

В результате были незначительно повреждены участок полотна и грузовой поезд, тем самым причинен материальный ущерб, более 10 часов отсутствовало транспортное сообщение на данном отрезке железной дороги, уточнили в надзорном ведомстве.

Расследование в отношении соучастников Белавина продолжается, добавили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура РФ
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