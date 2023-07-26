Белгородцев освободили от налогов за разрушенную обстрелами недвижимость

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Жителей Белгорода, чье имущество утрачено в результате обстрелов ВСУ и террористических актов, освободили от уплаты налогов на землю и имущество, сообщает пресс-служба городского Совета.

"Льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество. Перечни объектов в адрес Федеральной налоговой службы Белгородской области будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года - не позднее 1 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с инициативой об освобождении от уплаты налогов за нежилые объекты недвижимости, которые подверглись обстрелам со стороны Украины, выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По решению депутатов Белгородского городского Совета данная норма охватила не только объекты недвижимости нежилого назначения, но и объекты жилой недвижимости. (...) Очень важно, что этой налоговой льготой сможет воспользоваться большее количество пострадавших людей. Инициатива депутатов областного центра является примером для других муниципалитетов области", - цитирует пресс-служба председателя Общественного совета при УФНС России по Белгородской области Сергея Кравцова.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло постановление о мерах поддержки предпринимателей приграничных территорий Белгородской области в виде предоставления отсрочки по налогам и сборам.

В приграничных территориях Белгородской области установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.