Нефтеюганский район не смог в суде сократить охранную зону трубопровода

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Администрации Нефтеюганского района не удалось оспорить в суде границы зоны минимальных расстояний продуктопровода ШФЛУ "Сургут - Южный Балык" и сократить их. На определенных участках предложенное сокращение могло достигать 11 раз.

Районная администрация предъявила иск к "Газпрому" и "Газпром переработке" с требованием установить границы зоны минимальных расстояний продуктопровода в размере 700 м от его оси и внести изменения в ЕГРН. Но Арбитражный суд ХМАО 27 апреля отказал в иске, решение было подтверждено апелляционной инстанцией 25 июля.

Как указано в решении суда, в зоне минимальных расстояний продуктопровода, размер которой достигает 7,9 км, находятся поселки Усть-Юган и Юганская Обь. Но здания в ее границах могут быть построены, если соблюдаются минимальные расстояния от оси трубопровода до сооружений.

"Установление зон минимальных расстояний не может рассматриваться как ограничение полномочий Администрации Нефтеюганского района и нарушение прав неопределенного круга лиц, проживающих на указанной территории", - отмечается в решении суда.

Особые условия использования участков, где есть объекты газоснабжения, направлены на предотвращение аварий и обеспечение безопасности граждан. При этом, согласно закону "О газоснабжении в РФ" и Земельному кодексу РФ, сооружения, построенные ближе минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.