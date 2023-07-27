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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Волгоградская область не смогла привлечь 13 млрд руб. для пополнения бюджета

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Комитет финансов Волгоградской области признал несостоявшимися из-за отсутствия заявок 14 аукционов на право предоставления региону возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 13 млрд рублей.

Согласно информации в системе анализа закупок "Интерфакс-Маркер", признаны несостоявшимися аукционы по выбору финансовых организации для открытия 12 кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая и двух - с лимитом по 500 млн рублей.

Как сообщалось, кредитные средства планировалось привлечь сроком на два года по ставке, не превышающей 8,5% годовых, для финансирования дефицита областного бюджета, а также погашения долговых обязательств Волгоградской области.

Согласно изменениям, внесенным в июне, доходы бюджета Волгоградской области на 2023 год утверждены в размере 163,9 млрд рублей, расходы - 170,1 млрд рублей, дефицит - 6,2 млрд рублей, или 3,6% расходов. Верхний предел госдолга на 1 января 2024 года установлен в размере 85,719 млрд рублей.

Волгоградская область
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