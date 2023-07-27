Рейд закрыли в Севастополе из-за шторма

В городе фиксируются отключения электричества, аварийные бригады работают в усиленном режиме

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сильный ливень накрыл Севастополь в четверг вечером, непогода привела к остановке морского транспорта и перебоям с электричеством, сообщили в правительстве города.

"Морской пассажирский транспорт останавливает работу в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Отмечается, что на компенсационном маршруте запущен наземный транспорт.

"Также фиксируются отключения электроэнергии в разных районах города", - сообщил в своем телеграм-канале и.о. замгубернатора Евгений Горлов.

По словам чиновника, аварийные бригады работают в усиленном режиме. Поступила информация о подтоплении пяти домов из-за протекания крыш, туда выехали спецбригады.

В Крыму и Севастополе объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за ливня с грозами и градом. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео последствий начавшегося дождя. На кадрах видно, что на некоторых улицах Севастополя уровень воды составляет до 30 см, вода поступает в общественный транспорт.