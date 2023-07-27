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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Половина месячной нормы осадков выпала в Севастополе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Около половины месячной нормы осадков выпало в Севастополе за полтора часа дождя вечером в четверг, сообщили журналистам в правительстве города.

"За первые 1,5 часа дождя выпало 13 мм - это половина месячной нормы. Дождь прогнозируется до утра - количество осадков 30 мм и более. При этом месячная норма - 26,1 мм", - говорится в сообщении.

Губернатор Михаил Развожаев заявил в своем телеграм-канале, что создан оперативный штаб для устранения последствий сильного ливня.

"Фиксируем подтопление подъездов, протечку крыш в многоквартирных домах, упавшие деревья, аварийные бригады управляющих компаний оперативно выезжают на места. Пострадавших и повреждений нет", - написал он.

Кроме того, по данным властей, в одном из дворов облицовка здания упала на детскую площадку. Никто не пострадал.

В Крыму и Севастополе объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за ливня с грозами и градом. Ранее стало известно, что в Севастополе закрыли рейд из-за шторма, есть перебои с электричеством.

Крым Севастополь Михаил Развожаев
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