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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

РФ за пять месяцев увеличила экспорт рыбы на 3%, до 915 тыс. тонн

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - РФ за пять месяцев этого года экспортировала 915 тыс. тонн рыбы, "идем с плюсом в 3%", сообщил замруководителя Росрыболовства Андрей Яковлев на форуме "Россия-Африка" в пятницу в Петербурге.

По его словам, в этом году географию поставок удалось увеличить до 80 стран с 60 в прошлом году.

Напомнив, что РФ входит в топ-10 экспортеров рыбной продукции и в прошлом году отгрузила на внешние рынки 2,3 млн тонн, Яковлев сообщил, что 10% из них пришлось на страны Африки, причем 100 тыс. тонн было добыто в исключительной экономической зоне континента. "В 90-е годы флот СССР вылавливал в зоне Африки до 2 млн тонн водных биоресурсов, которые поставлялись на рынки африканских стран. К сожалению, эти позиции мы потеряли, надо их восстанавливать", - сказал он.

Как заявил замруководителя Росрыболовства, ведомство видит перспективы увеличения поставок в Гану, Сенегал, Египет, Марокко, Мавританию. "Интересно наладить работу с ЮАР, Маврикием, Мозамбиком, с которым мы подписываем двустороннее соглашение на форуме", - сказал он.

Яковлев также заявил, что рыбаки, работающие за пределами российской экономической зоны, нуждаются в большей поддержке. "Надо рассматривать механизмы поддержки наших рыбаков на "том берегу", потому что наши конкуренты выдавили нас с этих рынков именно благодаря большому объему субсидий", - сказал он.

Сославшись на прогноз ФАО, он сообщил, что мировые выловы водных биоресурсов к 2030 году достигнут 97 млн тонн, прирост составит чуть более 2% по сравнению с этим годом. "И Россия будет на первом месте по объемам этого прироста. То есть к нынешним чуть менее 5 млн тонн вылова к 2030 году, что соответствует стратегии развития рыбной отрасли, мы прибавим еще 500 тыс. тонн", - заявил Яковлев.

Росрыболовство
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