Белгородский губернатор сообщил о обстрелах трех населенных пунктов за сутки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Три населенных пункта Белгородской области подверглись обстрелам за минувшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка - зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский и МАПП "Шебекино" выпущено по 16 минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений", - написал Гладков в телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.