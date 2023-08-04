Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ на ряде направлений

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары боевыми самолетами и вертолетами по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Экипажи Су-25 штурмовой и вертолетов армейской авиации поразили скопление живой силы и боевой техники на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях", - сообщил Астафьев.

По его словам, авиацией нанесены удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады, 28-й механизированной бригады ВСУ и районам сосредоточения резервов 24-й отдельной механизированной бригады в Майорске и Новгородском.

"Ракетным подразделением "Южной" группировки войск нанесен удар по складу боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в Славянске. Кроме того, ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнен групповой огневой налет по складу боекомплектов противника в районе населенного пункта Красное", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг".

По данным Астафьева, уничтожены автотранспорт подвоза боекомплектов, боевая машина ПВО ЗРК "Оса" и беспилотник "Зала".

"Артиллерией группировки поражены склад боеприпасов ВСУ в районе Верхнекаменского, блиндаж, инженерная машина разграждения, БМП в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки", - сказал он.

Астафьев сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Выемка, Верхнекаменское и Белогоровка армия Украины потеряла 100-мм противотанковое орудие МТ-12 и два миномета 82-го и 120-го калибра.

По его данным, в Невельском, Красногоровке и Антоновке уничтожены боевая машина пехоты, два броневика "Казак", пикап и КАМАЗ ВСУ.

"В населенном пункте Майское уничтожена 155-мм САУ Krab, на огневых позициях вблизи Новокалиново и Красногоровки уничтожены два 120-мм миномета с расчетами противника, а также гаубица Д-30 ВСУ в деревне Победа", - заявил начальник пресс-центра группировки.

Он сообщил, что экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поражено скопление живой силы в районе Малоильиновки, а также барражирующими боеприпасами "Ланцет" поражены станция радиоэлектронной борьбы и танк ВСУ.