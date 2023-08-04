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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

В Кремле не знают о задержании в Польше белоруса, подозреваемого в связях с разведкой РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Кремлю неизвестно об аресте польскими властями гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас нет никакой информации на этот счет", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие сообщения.

В пятницу польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский сообщил, что в Польше задержали гражданина Белоруссии, которого подозревают в связях с российской разведкой.

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали очередного, уже шестнадцатого подозреваемого в работе на российскую разведывательную сеть. Гражданин Белоруссии Михаил А. принимал участие в разведывательных действиях в отношении военных объектов и портов. Его взяли под стражу", - написал Каминьский в твиттере.

По данным Польского радио, надзор за ходом расследования поручен департаменту по делам организованной преступности и коррупции в прокуратуре города Люблина.

Радио со ссылкой на Агентство внутренней безопасности Польши отмечает, что Михаил А. приехал в Польшу в 2021 году и установил контакт с координатором разведывательной сети. "Установлено, что задержанный сознательно занимался сбором информации о критически важных объектах инфраструктуры в Польше, за что получал вознаграждения", - приводятся слова представителя прокуратуры.

Радио напоминает, что до этого случая при аналогичных обстоятельствах были задержаны 15 человек, все они заключены под стражу по решению суда.

Дмитрий Песков Белоруссия Польша
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