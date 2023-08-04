Российские компании получили возможность доказывать происхождение своей электроэнергии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий сертификаты происхождения электроэнергии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, низкоуглеродным признают генерирующий объект, либо работающий на основе возобновляемых источников энергии "без использования процесса горения", либо атомной. Участники рынка смогут получить документ, который подтвердит происхождение электроэнергии, и в свою очередь предоставлять и распространять информацию об этом в своих целях (например, для рекламы).

Помимо понятия сертификата документ также вводит "атрибуты генерации", которые, как поясняли ранее в ассоциации "Совет рынка", будут являться совокупностью сведений о квалифицированном "зеленом" объекте генерации. Именно их планируется передавать при помощи различных сертификатов или заключать в отношении них свободные двусторонние договоры.

"Атрибуты генерации и удостоверяющие их сертификаты источников происхождения являются оборотоспособными формами фиксации преимуществ возобновляемой и низкоуглеродной энергетики перед традиционной", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. С их помощью компании смогут подтверждать свое "низкоуглеродное" энергопотребление, это также должно помочь в расчете углеродного следа производимой продукции.

Изменения, касающиеся низкоуглеродных сертификатов и нюансов их обращения, вступят в силу по истечении 180 дней после опубликования закона.

В прошлом предполагалось, что объем обращения этих инструментов должен составить не менее 400 млрд кВт.ч в год. "Совет рынка" выносил вопрос о создании структуры сертификации еще на общее собрание ассоциации в прошлом году, но решения тогда принято не было. Соответствующее решение в итоге было принято уже в этом году, структура получит название "Центр энергосертификации".