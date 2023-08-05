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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Более 14 тыс. нарушителей пожарной безопасности привлекли к ответственности в 2023 году

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Свыше 14 тыс. физических и порядка трех тысяч должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в этом году, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Он отметил, что сотрудники ведомства проводят активную профилактическую работу с населением. "Особенно это актуально в преддверии сильной жары в ряде регионов страны", - подчеркнул министр.

По его словам, в настоящее время на контроле инспекторов Госпожнадзора находится более 25 тыс. населенных пунктов и 6 тыс. садовых некоммерческих товариществ, которым угрожают природных пожаров.

В МЧС напомнили, что в 56 регионах страны уже введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня в любых целях.

МЧС РФ Александр Куренков
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