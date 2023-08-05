Ремонт поврежденного в Керченском проливе танкера запланировали на воскресенье

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Водолазное судно в субботу прибыло к месту стоянки поврежденного на подходе к Керченскому проливу танкера "Сиг" для проведения подводно-технических работ, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

"По состоянию на 17:00 мск 05.08.2023 к месту стоянки АС (аварийного судна - ИФ) "Сиг" прибыл РВК "Водолаз Кузьминых" с водолазной станцией (...) На месте до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений. Сами работы планируется провести в воскресенье после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины", - говорится в сообщении.

Судно находится на плаву, поступления воды внутрь него нет. "Машинное отделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке. Суда Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы продолжают обеспечивать безопасную стоянку АС и проведение аварийно-спасательных работ", - сообщили в пресс-службе.

Минувшей ночью танкер "Сиг" получил пробоину на южном подходе к Керченскому проливу предположительно в результате атаки морского беспилотника. В результате экипаж из 11 человек не пострадал, судно осталось на плаву.