Поврежденный дроном танкер "Сиг" в Керченском проливе готовят к буксировке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Керченском проливе завершена фиксация металлического пластыря на месте пробоины на танкере "Сиг", который получил повреждение при атаке морского дрона в ночь на 5 августа, сообщает телеграм-канал Росморречфлота.

Пластырь приварили. Идет подготовка к буксировке танкера на судоремонтное предприятие.

Отмечается, что в районе проведения аварийных работ уже собрано 55 кубических метров нефтяной эмульсии, использовано 546 кг биосорбента.

В ночь на 5 августа танкер "Сиг" получил пробоину на южном подходе к Керченскому проливу, предположительно, в результате атаки морского беспилотника. Экипаж из 11 человек не пострадал, судно осталось на плаву. Вокруг выстроены боновые заграждения.