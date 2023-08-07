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Суд прекратил уголовное дело о массовом заболевании детей в лагере в Приморье в 2022 году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Суд в Приморском крае прекратил уголовное дело в отношении директора детского лагеря "Юность", в котором летом прошлого года 50 ребят заболели норовирусной инфекцией, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судебной системы края.

"Основанием для прекращения уголовного дела послужило примирение обвиняемой с потерпевшими, заглаживание ею материального ущерба и морального вреда, причиненного преступлением и отсутствие претензий", - говорится в сообщении.

О прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшими ходатайствовала защита подсудимой, потерпевшие не возражали.

Директор лагеря, расположенного в бухте Муравьиная в районе города Артема, обвинялась по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, она в июле 2022 года нарушила санитарно-эпидемиологические требования к условиям содержания и питания детей в лагере, не выполнила противоэпидемические мероприятия, в результате чего произошла массовая вспышка заболевания - пострадали 50 несовершеннолетних.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее прокуратура края сообщала, что представителями заболевших детей заявлены иски о компенсации морального вреда на сумму более 800 тысяч рублей. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу был наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью более 1 млн рублей.

Приморский край лагерь Юность
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