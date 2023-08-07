Труба обрушилась на территории бывшего цеха алюминиевого завода на Урале

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Дымовая труба обрушилась на территории демонтируемого бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (БАЗ, Свердловская область), пострадали три человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БАЗа.

На данном участке подрядной организацией ООО "Развитие" велась подготовка к техническому обрушению дымовой трубы N3, однако она рухнула незапланированно. В зоне падения находились три сотрудника подрядчика, уточнили в компании.

"В результате инцидента один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один находится на месте происшествия на верху остова трубы. Третий пострадавший находится под завалом", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия ведутся эвакуационные работы.