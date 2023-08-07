Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Труба обрушилась на территории бывшего цеха алюминиевого завода на Урале

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Дымовая труба обрушилась на территории демонтируемого бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (БАЗ, Свердловская область), пострадали три человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БАЗа.

На данном участке подрядной организацией ООО "Развитие" велась подготовка к техническому обрушению дымовой трубы N3, однако она рухнула незапланированно. В зоне падения находились три сотрудника подрядчика, уточнили в компании.

"В результате инцидента один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один находится на месте происшествия на верху остова трубы. Третий пострадавший находится под завалом", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия ведутся эвакуационные работы.

Богословский алюминиевый завод - предприятие по производству глинозема, расположенное в городе Краснотурьинске Свердловской области, использует в качестве сырья бокситы Североуральского месторождения.

Свердловская область Урал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

Запуск российской межпланетной станции "Луна-25" состоится 11 августа

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

В России отпуск по уходу за ребёнком берут около 2% мужчин

В России отпуск по уходу за ребёнком берут около 2% мужчин
Нападения в школах и вузах

Апелляция оставила в силе приговор по делу о стрельбе в казанской гимназии

"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });