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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Промышленный альпинист погиб и двое пострадали при обрушении трубы свердловского завода

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Обнаружено тело промышленного альпиниста, оказавшегося под завалами при обрушении заводской трубы в Краснотурьинске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

"Двое пострадавших госпитализированы в Краснотурьинскую городскую больницу в состоянии средней тяжести. Один человек, извлеченный из-под завалов, погиб", - говорится в сообщении.

Обрушение дымовой трубы произошло в понедельник днем на территории демонтируемого бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (БАЗ, Свердловская область). По информации пресс-службы компании, перед этим на данном участке подрядная организация ООО "Развитие" вела подготовку к техническому обрушению дымовой трубы №3. В зоне падения находилось три сотрудника подрядчика.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнял, что пострадали работники "альпинисткой организации" из Санкт-Петербурга 1997 и 1999 г.р.

По факту происшествия СКР и прокуратура начали проверки.

Богословский алюминиевый завод - предприятие по производству глинозема, расположенное в городе Краснотурьинске Свердловской области, использует в качестве сырья бокситы Североуральского месторождения.

Свердловская область
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