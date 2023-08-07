Путин подписал несколько законов в сфере имущественных отношений

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал ряд законов, которые улучшат сферы имущественных отношений, сообщает сайт правительства.

"С 2020 года принято уже 60 федеральных законов в сфере земли и недвижимости, разработанных по инициативе и при непосредственном участии Росреестра, и весенняя сессия не стала исключением. Изменения в законодательстве направлены в первую очередь на защиту интересов граждан, а также совершенствование процедур", - сказал через пресс-службу вице-премьер Марат Хуснуллин.

Так, подписан закон о линейной амнистии, разработанный Росреестром. С помощью этого закона появится возможность внесудебного оформления прав на линейные объекты, которые используются в жилищно-коммунальном хозяйстве и построены до 2004 года. По словам Хуснуллина, сегодня остается нерешенным вопрос собственности линейных объектов протяженностью около 720 тыс. км.

Подписаны поправки к Земельному кодексу, которые расширили возможности регионов по предоставлению земли россиянам отдельных профессий для их привлечения в сельскую местность.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский сообщил, что еще один закон совершенствует порядок выявления правообладателей недвижимости. Это поможет защитить имущественные права россиян.

Кроме того, принят закон, согласно которому пространственные данные будут доступны для широкого круга потребителей, повысится их качество и достоверность. Также документ будет способствовать достижению целей госпрограммы "Национальная система пространственных данных" в части создания единой электронной картографической основы всей страны к 2030 году.

Помимо этого, подписанный закон о лечебно-оздоровительных местностях и курортах даст новые гарантии для инвесторов по приобретению в частную собственность земельных участков в границах курортов.