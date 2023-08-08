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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Глава Херсонской области заявил о пресечении попытки высадки ВСУ на левобережье Днепра

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ночь на вторник предприняли безуспешную попытку высадиться на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря Херсонской области, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Ночью украинские вооруженные формирования пытались высадить так называемый "десант" с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодки при попытке причалить", - написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава региона, некоторые украинские военные пытались вплавь вернуться на правый берег, но под артиллерийским и стрелковым огнем им это не удалось.

"Попытка высадки пресечена, противника в районе Казачьих Лагерей нет", - заключил Сальдо.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Владимир Сальдо Днепр Херсонская область
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