Во Владимирской области тушат крупный пожар на производстве акриловых ванн

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Ковровском районе Владимирской области горит здание предприятия, которое производит акриловые ванны, сообщает пресс-служба МЧС.

Сигнал о возгорании по адресу поселок Гигант, улица Первомайская, дом 2 а, поступила спасателям в 10:38 по Москве. Сначала площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метром, затем она увеличилась.

В областном главке МЧС уточнили, что площадь пожара составляет 4,1 тысячи кв.м (в 13:06 был локализован на этой площади), горят производственное здание и склад, а также продукция на открытой площадке. Тушение осложняет ветренная погода и высокая горючая загрузка зданий. Изз зданий эвакуировали 200 человек.

Пожар тушат 79 человек и 30 единиц техники, они не дают огню переброситься на соседние здания.

Данных о пострадавших у МЧС нет.