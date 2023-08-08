Причиной пожара во Владимирской области могла стать аварийная работа электросети

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - По предварительной версии, пожар на производстве акриловых ванн в Ковровском районе мог начаться из-за аварийного режима работы электросети, сообщили в управлении МЧС по Владимирской области.

Как заявил врио руководителя главка Руслан Блинов, пожар в поселке Гигант локализован на площади 4150 квадратных метров. На предприятии сгорели два производственных здания и склады.

Блинов подтвердил, что из комплекса эвакуировали 200 человек, никто не пострадал.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 10:38 утра.