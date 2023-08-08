Более 45 тыс. жителей Смоленской области остаются без света из-за урагана

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ураган, накрывший в понедельник Смоленскую область, оставил без электроснабжения жителей 18 муниципалитетов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Так, по состоянию на 11:00 вторника в зону отключения энергоснабжения попали: город Смоленск (частично), Велижский, Вяземский, Глинковский, Демидовский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Кардымовский, Монастырщинский, Починковский, Руднянский, Рославльский, Сафоновский, Смоленский, Угранский, Шумячский и Ярцевский районы.

Нарушение электроснабжения зафиксированы в 594 населенных пунктах. Без света остаются 6 532 дома с населением 45 364 человека, говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе зарегистрировано 190 падений деревьев, поврежден 21 автомобиль.

Ранее сообщалось, что из-за прошедшего на территории области урагана было травмировано три ребенка.