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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских беспилотников над Московской областью

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о пресечении силами ПВО в небе над Московской областью террористической атаки беспилотников.

"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА", - говорится в сообщении.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ Москва
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