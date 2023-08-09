Минобороны заявило об уничтожении двух украинских беспилотников над Московской областью
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о пресечении силами ПВО в небе над Московской областью террористической атаки беспилотников.
"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА", - говорится в сообщении.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.