Расписание поездов от Курского вокзала до Железнодорожной изменится с 10 по 14 августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - С 10 до 14 августа изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная, сообщил Департамент транспорта Москвы. Изменения связаны с реконструкций станции Железнодорожная и подготовкой инфраструктуры к запуску четвертого Московского центрального диаметра (D4).

График изменится с 22:50 10 августа до 3:50 14 августа.

Большая часть поездов будет отменена. В пятницу интервал движения будет увеличен в утренний и вечерник пик до Нижегородской - до 20 минут, до Курского вокзала - до получаса, во внепик - до 40 минут. На выходных интервал движения будет увеличен до 1,5 часов. Кроме этого, часть поездов не будет останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино.

В эти три дня будет закрыта часть путей на Железнодорожной, поэтому большая часть поездов будет следовать по третьему и четвертому пути на участке от Железнодорожной до Реутова.

В департаменте пассажирам рекомендовали для поездок в Москву пользоваться станцией Железнодорожная, для поездок из Москвы - Ольгино.