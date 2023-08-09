В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Сергиево-Посадском округе Московской области, где в среду утром произошел взрыв, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитет.

"Введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные", - говорится в сообщении.

Кроме того, этот режим позволит привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.

Ранее сообщалось, что в 10:45 среды на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. В результате ЧП пострадали более 50 человек.