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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Сергиево-Посадском округе Московской области, где в среду утром произошел взрыв, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитет.

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"Введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные", - говорится в сообщении.

Кроме того, этот режим позволит привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.

Ранее сообщалось, что в 10:45 среды на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. В результате ЧП пострадали более 50 человек.

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Подмосковье Сергиев Посад
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