Глава Минсельхоза не исключил повышения продовольственной инфляции в РФ

Это может произойти из-за продолжающегося роста цен на зерно

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Цены на зерно в РФ продолжат расти, на этом фоне не исключается повышение продовольственной инфляции, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Думаю, что пока, возможно, цены на зерно будут расти. Как следствие, мы в ближайшей перспективе можем увидеть определенные ситуации, связанные с увеличением продовольственной инфляции", - заявил министр журналистам в Омской области.

При этом он уточнил, что, скорее всего, это будет касаться европейской части страны.

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