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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Пшеница подорожала на 9% из-за эскалации ситуации в Черном море

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу резко выросли в среду после того, как министерство обороны России объявило ряд морских районов в международных водах Черного моря временно опасными для судоходства.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго растут в цене примерно на 7,8% и торгуются вблизи отметки в $7,22 за бушель. Ранее в ходе торгов рост достигал 9%.

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Российские военные заявили, что в связи с прекращением "зерновой сделки" сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, и с 00:00 по московскому времени 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

"Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - сообщило Минобороны РФ в среду.

"Мы считали маловероятным продление зерновой сделки, но это очередная эскалация", - отметил старший аналитик Rabobank Майкл Магдовиц.

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