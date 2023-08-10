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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Отдыхавшая в Абхазии россиянка погибла в аварии на дороге к озеру Рица

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российская туристка погибла в Абхазии в результате ДТП, которое произошло в Гудаутском районе, сообщил "Интерфаксу" оперативный дежурный РОВД.

По его словам, автомобиль УАЗ с туристами перевернулся на одном из серпантинов дороги "Бзыбь-Рица", в результате ДТП погибла туристка из Санкт-Петербурга 1959 года рождения.

Еще четверо пострадавших в результате аварии доставлены в Гагрскую районную больницу.

Санкт-Петербург Абхазия
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