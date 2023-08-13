Житель Белгородской области пострадал от взрыва неустановленного боеприпаса

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Житель поселка Борисовка получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ЧП в Борисовском районе. (...) В поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму", - написал он в своем телеграм-канале, добавив, что пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода.

Гладков отметил, что "правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом".