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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Северокурильский вулкан Эбеко выбросил трехкилометровый столб пепла

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря зарегистрирован в понедельник утром на вулкане Эбеко на Северных Курилах, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

"Пепловый шлейф протянулся на расстояние до 10 км в южном направлении от вулкана. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) находится на острове Парамушир в северной части хребта Вернадского, в семи километрах от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи него.

Сахалинская область Парамушир Эбеко
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