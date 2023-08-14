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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"Рособоронэкспорт" заявил о преобладании техники для ВВС и ПВО в портфеле заказов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Техника для военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) составляет 75% экспортного оружейного портфеля России, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"На сегодня портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет около $50 млрд, 75% в нем занимает продукция для ВВС и ПВО", - заявил Михеев в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу на форуме "Армия-2023".

По словам Михеева, к 2030 году ожидается, что доля новых образцов российского вооружения будет превалировать над производимыми сегодня в пропорции 90% к 10%.

"Среди лидеров роста в ближайшей и среднесрочной перспективе сегодня видим истребитель пятого поколения Су-57Э, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, ЗРС "Витязь", ЗРПК "Панцирь-С1М", фрегат пр.22356, ТОС-2 и другие", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Рособоронэкспорт
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