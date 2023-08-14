В очереди на Крымский мост в обоих направлениях собрались более 1800 автомобилей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - К 14:00 в очереди на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи собралось 1820 машин, сообщает телеграм-канал, отслеживающий ситуацию.

Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1 020 машин, время ожидания составляет около трех часов.

Со стороны Керчи собрались 800 автомобилей, время ожидания - более двух часов.

Как сообщалось, утром движение по Крымскому мосту перекрывали: сообщение о прекращении пропуска машин появилось в 9:02, а о возобновлении движения - в 10:11.