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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В очереди на Крымский мост в обоих направлениях собрались более 1800 автомобилей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - К 14:00 в очереди на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи собралось 1820 машин, сообщает телеграм-канал, отслеживающий ситуацию.

Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1 020 машин, время ожидания составляет около трех часов.

Со стороны Керчи собрались 800 автомобилей, время ожидания - более двух часов.

Как сообщалось, утром движение по Крымскому мосту перекрывали: сообщение о прекращении пропуска машин появилось в 9:02, а о возобновлении движения - в 10:11.

Крымский мост
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